Caso Smalling: l’inglese fuori dai piani. Pista araba per l'addio

LEGGO (F. BALZANI) - Les jeux sont faits: Florent Ghisolfi da ieri è ufficialmente il nuovo Responsabile dell'area tecnica della Roma e già si trova nella Capitale. E lo sarà per tre anni, stessa durata del contratto di De Rossi, che con l'ex ds del Nizza dovrà guidare la rifondazione. Che contempla anche le uscite. Alcune facili viste le scadenze, altre toste come quella di Smalling, passato in 11 mesi da colonna da rinnovare a esubero da piazzare. Un periodo in cui l'inglese ha fatto arrabbiare Mourinho per il lungo periodo di inattività (6 mesi) causato da un non precisato problema fisico e deluso De Rossi, che lo ha impiegato titolare solo 4 volte. Uno dei protagonisti delle cavalcate europee fino a Tirana e Budapest, con un totale di 85 partite in due stagioni, ha alzato praticamente sempre bandiera bianca. I motivi? C'è chi parla della delusione per la mancata attenzione della Roma verso un' offerta araba ad agosto, chi collega il suo recupero lento alla mancata volontà di Smalling di sottoporsi a determinare cure. Ipotesi smentite dal calciatore. La Roma vorrebbe cederlo. Il problema, ora, è trovargli una sistemazione. Smalling va verso i 35 anni e guadagna 3,8 milioni. L'unica ipotesi è appunto la pista araba o i club turchi. In entrata oltre all'affare Nandez (per cui non c'è ancora nulla di definito nonostante la sicurezza del suo agente) continua a interessare Diakitè del Lille per la fascia destra e ci sono contatti con la Juve per Kostic a patto che il prezzo sia inferiore ai 10 milioni. Dal campo: Dybala si è allenato in gruppo e sarà a disposizione per Empoli.