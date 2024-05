Caso plusvalenze: Roma, rischi grosso

Un nuovo caso plusvalenze è tornato a bussare alla porta di un club di Serie A. La Roma è chiamata a difendersi dopo la chiusura dell'indagine della Procura capitolina che ha messo nel mirino una serie di compravendite di calciatori tra cui Defrel, Marchizza e Frattesi oltre ad altre operazioni quali Zaniolo, Santon e Nainggolan, Cristante, Tumminello, Spinazzola e Luca Pellegrini. [...] Il paragone più semplice, ma che allo stesso tempo può trarre in inganno, è ipotizzare una sanzione simile a quella comminata alla Juventus un anno fa sul piano sportivo, ma la grande differenza sembrerebbe annidarsi nella mancanza di reiterazione del reato.

La Roma, nella fattispecie, non avrebbe dato vita a un sistema comunicativo determinato rispetto all'alterazione del mercato, seppur i termini utilizzati sono simili - "false comunicazioni social, manipolazione del mercato" - l'epilogo dovrebbe essere diverso. In questo caso non risulterebbe la presenza di prove che possano cambiare lo scenario rispetto al 2022 quando vennero prosciolte le società, tra cui 5 di Serie A. [...] L'atto di chiusura degli accertamenti è stata notificata a sei persone. Oltre all'ex presidente giallorosso James Pallotta, i magistrati di piazzale Clodio potrebbero chiedere il rinvio a giudizio anche per il vecchio direttore generale, Mauro Baldissoni, l'ex amministratore delegato, Guido Fienga, Giorgio Francia, Umberto Maria Gandini, Francesco Malknecht e per le società. Richiesta l'archiviazione, invece, per l'attuale proprietà, composta dal presidente e il suo vice, Dan e Ryan Friedkin. [...]

