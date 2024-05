Carica Roma, De Rossi avvisa il Bayer: "Pronti a ribaltare lo 0-2"

LEGGO (F. BALZANI) - Un’impresa, una di quelle che alla Roma qualche volta riescono (basti pensare a Norimberga, Dundee e Barça). La squadra di De Rossi stasera alla BayArena di Leverkusen è chiamata a ribaltare lo 0-2 dei tedeschi dell’andata e a fermare sul più bello la striscia di imbattibilità di Alonso. Ma più che altro la Roma vuole provare ad ottenere la terza finale europea di fila. Per farlo serve, appunto, una vera e proprio impresa contro i campioni del Bayer.

Lo sa De Rossi che non farà calcoli in vista della sfida all’Atalanta di domenica e potrà contare sul ritorno di Dybala. "Nessuno verrà preservato in vista di Bergamo, per Dybala valuteremo in queste ore. Sappiamo che sarà difficile, ma ci crederemo fino all’ultimo secondo. Servirà pazienza e forza mentale, non abbiamo margine di errore. Dovremo essere perfetti. A Gasperini ora non penso, ma gli risponderò sabato sulla questione Ndicka", le parole del tecnico che adotterà pochi cambiamenti.

La mossa a sorpresa potrebbe essere Baldanzi al posto di El Shaarawy. Il Leverkusen si sente sicuro tanto che il club ieri ha annunciato le info per la vendita dei biglietti della finale. "Non ci leva il sonno, sappiamo che non ci snobberanno", conclude DDR. Un motivo in più per rovinare la festa. Capitolo direttore sportivo: conferme forti sulla scelta che porta a Ghisolfi del Nizza.