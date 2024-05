Cannavaro confida in DDR: "Al Castellani se la giocherà"

L'Udinese non è ancora salva anche per quella sconfitta nel recupero con la Roma e proprio i giallorossi potrebbero aiutare i friulani battendo l'Empoli al Castellani. Cannavaro ci crede: "Spero che i punti persi contro De Rossi non pesino. Credo che la Roma farà la sua partita, nessuno vuole andare in campo per perdere. Sono sereno". A Trigoria inoltre è spuntato uno striscione dei tifosi giallorossi, i quali si sono schierati al fianco dei sostenitori dell'Udinese: "Vinci per noi e per gli amici friulani".

(Il Messaggero)