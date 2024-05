Cambi in difesa, Pellegrini dal 1'. ElSha riposa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo le fatiche di Europa League De Rossi si affida a un turnover mirato per affrontare la Juventus. I giallorossi alla ricerca di punti fondamentali per qualificarsi in Champions saranno chiamati a fare risultato con i bianconeri, cercando di superare lo scoglio delle sconfitte contro le squadre di alta classifica: il club capitolino è infatti l'unica squadra tra le prime cinque a non aver raccolto nemmeno un punto con le dirette avversarie, con sette gare perse in altrettante partite del genere finora affrontate in questo campionato - ovviamente non considerando la doppia vittoria con il Milan in coppa.

Cambierà in toto la difesa: sulla fascia destra stop obbligato per Karsdorp dopo l'errore decisivo con il Bayer Leverkusen, al suo posto ci sarà il riposato Celik, fuori giovedì per squalifica e non utilizzato con il Napoli. Avvicendamento anche tra i centrali, dove partiranno dalla panchina Smalling e Mancini, con Llorente e N'Dicka pronti a difendere le avanzate di Chiesa e Vlahovic. Nessun cambio invece a centrocampo, con Cristante, Paredes e Pellegrini che faranno gli straordinari dopo le energie spese contro i campioni di Germania. In attacco sarà ovviamente uno dei protagonisti Paulo Dybala, il grande ex. Al fianco del campione del mondo ci sarà una nuova chance per Zalewski, che torna dal primo minuto dalla prima "frazione" con l'Udinese prima del malore di N'Dicka, mentre il centravanti sarà ancora Lukaku. In casa Juventus difesa orfana di Alex Sandro formata da Gatti, Danilo e Bremer, sulle corsie laterali ci saranno Kostic e Cambiaso con McKennie che traslerà in mezzo al campo.