Calciomercato Roma, tutti pazzi per Chiesa: l'esterno della Juventus piace anche a Milan, Bayern Monaco e Liverpool

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Nonostante il rapporto tra l'agente del calciatore e la società sia ottimo e la possibilità di un rinnovo fino al 2026 resti alta, l'arrivo di Thiago Motta potrebbe cambiare le carte in tavola. L'esterno classe '97 potrebbe infatti essere sacrificato per finanziare il mercato in entrata e, in caso di cessione, sarebbe già molti i club interessati. La Roma lo segue da tempo, ma la mancata qualificazione in Champions League ha rappresentato un duro colpo. I Friedkin però hanno abituato i tifosi a grandi colpi, motivo per cui la pista Chiesa è più di una semplice suggestione. Nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi Milan in caso di cessione di Leao, mentre all'estero piace al Bayern Monaco e soprattutto al Liverpool.

(tuttosport)