Calciomercato Roma, previsti 2 milioni di bonus al PSG per Paredes: scatteranno alle 80 presenze dell'argentino

Nonostante l'impresa solo sfiorata, uno dei grandi protagonisti della Roma di ieri sera a Leverkusen è stato Leandro Paredes, che da mesi sta prendendo per mano i giallorossi. Il centrocampista argentino è stato acquistato questa estate dal PSG per 2,5 milioni. Come scrive Fabrizio Romano, nell'accordo con i parigini è previsto anche un bonus di altri 2 milioni, che scatteranno solo al raggiungimento delle 80 presenze in giallorosso dell'argentino. In questa stagione ne ha collezionate 47.

???? AS Roma paid €2.5m fee for Leandro Paredes and €2m extra add-ons for PSG will only be triggered if/when he will play 80 games for Roma.

↪️ Renato Sanches will return to PSG after loan and leave the club again in the summer. pic.twitter.com/wMFHMczagD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2024