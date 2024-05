Calciomercato Roma, Conte verso il Napoli e spunta l'idea Lukaku: Big Rom possibile contropartita nell'affare Osimhen-Chelsea

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora in bilico, ma il centravanti belga è destinato a tornare al Chelsea al termine della stagione. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, Big Rom dovrebbe comunque lasciare i Blues e un'opzione potrebbe essere il Napoli. Il club partenopeo è infatti al lavoro per assicurarsi Antonio Conte, il quale potrebbe decidere di puntare su Lukaku in caso di addio di Victor Osimhen, seguito proprio dal Chelsea. L'attaccante nigeriano sogna la Premier League e da qualche settimana si sono allacciati i contatti tra le due società, ma c'è ancora distanza sulle cifre. I Blues potrebbe sfruttare la carta Lukaku, che tornerebbe volentieri a lavorare con Conte, e ottenere uno sconto per l'affare Osimhen: la trattativa potrebbe essere impostata sulla base di 90/100 milioni di euro più il cartellino di Big Rom.

(Il Giornale)