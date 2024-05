Calciomercato Roma: Chiesa stuzzicato dai giallorossi, non c'è fretta per il rinnovo con la Juventus

Si continua a fare il nome di Federico Chiesa in orbita Roma. Il classe '97, come riporta il direttore di Calciomercato.it Eleonora Trotta sul suo account X, non avrebbe fretta di rinnovare con i bianconeri perchè vorrebbe capire prima il progetto di Thiago Motta e sarebbe comunque stuzzicato dall'idea di vestire la maglia giallorossa. Su di lui anche gli occhi del Milan.

#Juve, #Chiesa non ha fretta di firmare il rinnovo. Vuole prima capire i progetti e piani di #ThiagoMotta. È molto stuzzicato dall’idea #Roma e, da tempo, consapevole anche dell’interesse del #Milan #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 26, 2024