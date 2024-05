Calafiori, Frattesi (e Scamacca). La Roma rimpiange il suo vivaio

C'è ancora da giocare Empoli-Roma (domenica alle 20.45) [...] ma i giallorossi pensano già al futuro. [...] Tra le righe della vittoria all'Olimpico contro il Genoa sono arrivate tre notizie. La prima: il presidente del Nizza ha ufficializzato che il prossimo d.s. giallorosso sarà Florent Ghisolfi. La seconda: Daniele De Rossi ha accennato al suo accordo con i Friedkin usando la parola "triennale". La terza: la squadra del futuro dovrà avere "più gamba". [...]

Un difensore eclettico (Calafiori), un centrocampista con grandi tempi di inserimento e fiuto del gol (Frattesi), un centravanti che ha la potenza di Lukaku con sei anni di meno sulla carta d'identità (Scamacca). Con loro la Roma sarebbe già una squadra completa. Per Calafiori il club ha guadagnato 2,6 milioni dal Basilea, per Frattesi 5 milioni dal Sassuolo, [...] mentre Scamacca decise di firmare a 16 anni per il PSV Eindhoven, facendo infuriare Bruno Conti, che puntava su di lui nel settore giovanile. [...]

(corsera)