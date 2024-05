Bove indeciso. Poche presenze e addio possibile

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Un destino tutto ancora da scrivere quello di Edoardo Bove. Il centrocampista, frutto del vivaio giallorosso, con De Rossi non sta trovando molto spazio e potrebbe essere uno degli indiziati a partire nel mercato. Sul giocatore c'è l'interesse del Leeds, che si sta giocando la promozione in Premier League nei play-off: il ritorno nel massimo campionato inglese renderebbe il trasferimento molto più semplice (domani

ci sarà la seconda semifinale con il Norwich, dopo l'andata finita 0-0).

Nel frattempo Bove va a scuola di romanismo: ieri nel Liceo Scientifico Sportivo di Trigoria, in partnership con l'istituto «Giovanni Paolo II» di Ostia, ha partecipato a delle lezioni che legavano la storia del club a quella della Capitale. «Riguardando le immagini dei nostri trionfi e dei festeggiamenti dei tifosi ho ripensato a quando, solo arrivando in prima squadra, ho percepito l'effetto che noi giocatori facciamo sulla gente - ha spiegato agli alluni presenti -. Non giochiamo in un club normale, perché rappresentiamo una città. Ricordatevi che avete una grande responsabilità nell'indossare questo stemma. Ogni cosa che dite e che fate ha influenza su altre persone".