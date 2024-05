Bellanova & C. La Roma prepara la strategia

Il tempo di capire. La Roma aspetta gli ultimi verdetti del campionato per stabilire il budget di mercato e persino la campagna abbonamenti: lo scorso anno, di questi tempi, già era partita la distribuzione delle tessere stagionali per la stagione successivi. Ma stavolta l'ufficio marketing ha preferito attendere: dovesse arrivare il biglietto omaggio per la Champions League, ne deriverebbe una presentazione in grande stile. Con prezzi che sarebbero adeguati all'upgrade tecnico. Già stasera Ghisolfi e De Rossi avranno qualche risposta: se l'Atalanta batte il Torino, il sogno è finito. Altrimenti resterà una finestrella aperta fino al 2 giugno, e quindi al recupero tra Atalanta e Fiorentina. [...] In ogni caso allenatore e direttore sportivo si sono già parlati per confrontarsi sulle necessità della squadra. I nomi dei rinforzi possono cambiare a seconda della disponibilità economica, e quindi della competizione alla quale la Roma parteciperà, ma l'idea sui profili da agganciare è indipendente dal denaro. E' evidente che la Champions I eague consentirebbe ai Friedkin di avvicinarsi ai giocatori più costosi, dal canadese David, che non ha rinno vato con il Lilla e va in scadenza nel 2025, al figliol prodigo Frattesi, sempre che l'inter lo venda. Persino Chiesa, se rompesse con la Juventus, tornerebbe nei pensieri di De Rossi. Nell'ipotesi contraria invece andranno abbassate le pretese ascoltando l'indicazione pubblicizzata proprio dal caposquadra: «Non bisogna spendere tanto, bisogna spendere bene». [...]

(Corsport)