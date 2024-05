BAYER LEVERKUSEN-ROMA, le probabili formazioni dei quotidiani. Torna la difesa a tre, Lukaku e Abraham terminali offensivi. Dybala in panchina

Semifinale di Europa League: atto secondo. Questa sera alle 20:45 la Roma di Daniele De Rossi scenderà in campo alla BayArena per tentare l'impresa in casa del Bayer Leverkusen, (imbattuto da 48 partite) e raggiungere la finale di Dublino del 22 maggio. Il tecnico giallorosso sta studiando le possibili mosse: di fronte a Svilar potrebbe tornare a sorpresa la difesa a tre con Mancini, Ndicka e Spinazzola braccetto di sinistra; sulle fasce agiranno quindi Celik ed El Shaarawy, al fianco del centrocampo titolare formato da Cristante, Paredes e Pellegrini. Davanti, con Dybala che dovrebbe partire dalla panchina, al fianco di Lukaku agirà Abraham (favorito sull'ex di turno Azmoun).

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Lukaku.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Lukaku.

TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Lukaku.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Lukaku.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku.