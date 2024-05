Battere e tifare l'Atalanta. Il paradosso di De Rossi

Vincere a Bergamo tifando Atalanta. È la sintesi Champions della Roma dopo il pirotecnico pareggio con la Juventus all'Olimpico. [...] Partendo dal fatto che l'obiettivo dichiarato della squadra allenata da Daniele De Rossi dal sedici gennaio scorso (trentuno punti in quindici partite) dopo il ridondante esonero di José Mourinho, è la qualificazione Champions. Obiettivo che quest'anno può essere centrato anche arrivando al quinto posto finale. [...] Quinto posto attualmente occupato dai giallorossi, ma che deve essere considerato virtuale visto che l'Atalanta ha una partita da recuperare (con la Fiorentina). [...]

La Roma è chiamata ad andare a vincere domenica prossima sul campo dell'Atalanta. Per poi puntare a fare en plein negli ultimi trecentosessanta minuti di questo campionato. [...] Vincere a Bergamo tifando Atalanta, dicevamo in apertura. E qui, c'è la seconda parte di spiegazione, cioè augurarsi che i bergamaschi si qualifichino per la finale di Europa League in programma a Dublino. [...] Che, comunque, l'Atalanta dovrebbe poi vincere per garantire un sesto posto Champions al nostro calcio. Se poi la Roma, sempre giovedì prossimo, volesse stupirci regalandoci una finale tutta made in Italy, [...] allora si potranno stappare in anticipo le bottiglie di spumante italiano.

(la Repubblica - P. Torri)