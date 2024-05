Attacco Roma: si ricomincia

La grande incertezza nella Roma è l'attacco di domani. Se per Dybala il condizione è d'obbligo vista la clausola rescissoria da 13 milioni che si attiverà a luglio (club arabi molto interessati), per Lukaku è più corretto usare l'indicativo. Il belga dirà infatti addio al termine del campionato e rientrerà al Chelsea. Nonostante nelle ultime settimane non ha brillato, bisogna ricordare quanto abbia inciso durante la stagione. Inoltre, con una riserva all'altezza, avrebbe ottenuto risultati migliori anche nei mesi finali: Belotti ha deluso e a fine stagione potrebbe tornare in caso di mancato riscatto da parte della Fiorentina, mentre Azmoun non sarà riscattato per 12.5 milioni e tornerà al Bayer Leverkusen.

Quasi sicuramente resterà Abraham, anche se il calciatore vorrebbe tornare in Premier League: difficile la cessione a titolo definitivo per via dell'infortunio, più plausibile invece un addio in prestito, ma servirebbe l'ok della Roma.

In estate torneranno nella Capitale anche Solbakken e Shomurodov, i quali saranno nuovamente ceduti. Non si tocca El Shaarawy, mentre la presenza di Zalewski è incerta e l'esterno polacco sarà messo sul mercato.

