Federico Riva: "Sono un grande tifoso della Roma, l'Olimpico è casa mia. Totti il mio idolo sportivo"

LA REPUBBLICA - In vista della prossima partecipazione agli Europei di Atletica a Roma l'atleta e mezzofondista Federico Riva ha parlato in esclusiva sull'edizione odierna del quotidiano, parlando tra le altre cose anche del suo dichiarato tifo giallorosso. Queste le sue parole: "Ma te lo immagini? Domenica scorsa ero in Curva Sud e tra due settimane sarò lì in pista a giocarmi le Olimpiadi di Parigi. Continuo a domandarmi se è vero o sto sognando".

[...]

Che legame hai con Roma?

"Vivo al Casal Palocco e mi alleno all'Infernetto. E tra poco gareggerò agli Europei. Roma oggi come oggi è tutto. Casa, famiglia, amici, lavoro".

[...]

Torniamo alle emozioni. Cosa rappresenta lo Stadio Olimpico?

"Sono un grande tifoso della Roma, sono lì un weekend sì e uno no. E' davvero un posto che sento come la mia casa. E adesso non sto nella pelle. Non vedo l'ora di scendere in pista".

Ha mai saltato una gara per una partita della Roma?

"Mai. E' accaduto il contrario".

Cioè?

"L'anno scorso avevo i biglietti per la finale di Europa League ma all'ultimo si è presentata una gara in Francia e ho dovuto rinunciare per gareggiare. E' stata la settimana più dura della mia vita".

Almeno ha vinto?

"La gara è andata malissimo, la testa era altrove. Ma il regalo più grande me l'hanno fatto mio padre e mio fratello. Si sono presentati in Francia il giorno della gara, rinunciando ad andare a Budapest a vedere la finale".

L'ultima. Il suo idolo sportivo?

"Francesco Totti".