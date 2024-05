ATALANTA-ROMA, le probabili formazioni dei quotidiani: tanti ballottaggi in difesa. In attacco nuova chance per Baldanzi al posto di Dybala

Dopo la delusione per l'eliminazione in semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, la Roma torna a concentrarsi sul campionato con un unico scopo: battere l'Atalanta a Bergamo e confermare il quinto posto, cruciale per tornare in Champions League dopo più di cinque anni. Tanti ballottaggi in diversi reparti per mister De Rossi, che potrebbe confermare la difesa a tre (con uno tra Angelino e Smalling al fianco di Mancini e Ndicka) o tornare alla difesa a quattro (Celik favorito su Kristensen sulla fascia destra). A centrocampo, salvo sorprese, confermato il terzetto titolare Cristante-Paredes-Pellegrini, mentre davanti Baldanzi è favorito su Azmoun e Abraham per supportare Lukaku (da esterno o seconda punta a seconda del modulo). Fischio d'inizio: ore 20:45.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy; Azmoun, Lukaku.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Smalling; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino; Lukaku, Azmoun.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino, Lukaku, Abraham.