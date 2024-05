"Atalanta decisiva per la nostra stagione". De Rossi a Bergamo si gioca la Champions

"È decisiva, ci giochiamo tantissimo". Daniele De Rossi arriva dritto al punto. Questa sera al Gewiss Stadium (ore 20.45) la Roma si gioca la Champions League. [...] La terzultima fatica di una stagione travagliata: "Sappiamo quanto è importante per noi e per loro - prosegue De Rossi - sappiamo che sono in grande salute, ma anche che sono l'unica squadra ad aver giocato più di noi. Sarà una gara da diluire nei 90', le forze potrebbero venire meno a noi e a loro". [...]

Stato d'animo diverso che non dovrà intaccare l'ambizione della Roma di vincere il primo scontro diretto della stagione e riprendersi il quinto posto in classifica: "Siamo non felici, direi affranti. C'è senso di ingiustizia e fastidio per gli episodi girati in maniera contraria". [...] Stasera bisogna affrontare la squadra italiana più in forma del momento. Con un po' di turnover, obbligato. Spinazzola ha una lesione al flessore. Stagione finita e probabilmente anche la sua avventura in giallorosso. Paulo Dybala non ci sarà, ancora soffre per l'infortunio muscolare che lo ha escluso dalla sfida in Germania. [...] Capitolo ds. Florent Ghisolfi, attuale direttore sportivo del Nizza, è sempre più vicino alla Roma. [...]

(la Repubblica)