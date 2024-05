Arriva Nandez, libero a luglio. E spunta anche l’idea Kamada

Il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi deve ancora essere ufficializzato ma il lavoro per la Roma è già iniziato. Soprattutto con i parametri zero. (...) Naithan Nandez – 28 anni, 54 presenze con l’Uruguay, 153 e 6 gol con il Cagliari, 32 e 2 in questa stagione – è vicino. (...) L’idea un po’ pazza è Daichi Kamada, 27 anni, 31 presenze e 7 gol con il Giappone, 28 e 2 in questa stagione con la Lazio. Può liberarsi del contratto, anche se con Tudor ha trovato più spazio che con Sarri. Sarebbe una mossa “alla Pedro” ma al contrario. (...)

(corsera)