Archiviazione per i Friedkin, Pallotta resta indagato

IL TEMPO (L. PES) - La Procura di Roma ha chiuso le indagini preliminari sul caso plusvalenze che ha preso in esame operazioni di mercato della Roma tra il 2017 e il 2020. Nell'atto non compaiono più i nomi dei Friedkin, per i quali è stata chiesta l'archiviazione. Ancora sul registro degli indagati l'expresidente James Pallotta e la dirigenza che si è alternata in quegli anni da Gandini a Baldissoni passando per Fienga, Malknecht e Francia, e, ovviamente, la Roma stessa per responsabilità oggettiva. I fatti contestati si riferiscono a cinque operazioni che hanno coinvolto dodici calciatori (Defrel, Marchizza, Frattesi, Zaniolo, Santon, Nainggolan, Cristante, Tumminello, Spinazzola, Luca Pellegrini, Manolas e Diawara) per i quali è contestato «il conseguimento di ingiusto profitto attraverso comunicazioni non corrispondenti al vero», in particolare l'iscrizione di importi contabilizzati in violazione dei principi contabili internazionali non applicando, quale criterio di imputazione a bilancio, il valore contabile della cessione bensì asseriti valori di mercato non verificabili con parametri certi. In sostanza, torna il tema delle plusvalenze negli scambi di calciatori per i quali si contesta il valore iscritto al bilancio. Trattasi, in questo caso, di calciatori di indubbio valore all'epoca, ragione per cui la sindacabilità della cifra di acquisto appare complessa e di difficile contestazione. Ma concretamente il club giallorosso non dovrebbe essere esposto a particolari conseguenze sul piano sportivo. Secondo l'orientamento degli inquirenti, quando ricorre una «permuta», l'importo iscritto a bilancio non deve corrispondere al valore attribuito alle prestazioni sportive del calciatore nella negoziazione. Ma questo approccio è stato introdotto soltanto dalla stagione corrente, motivo per il quale la questione appare complessa e difficilmente applicabile in forma retroattiva.