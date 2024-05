Angeliño guida la ripartenza

IL TEMPO (L. PES) - Ventiquattro ore per dire sì. La Roma è pronta a comunicare ufficialmente al Lipsia la volontà di riscattare Angeliño dopo l’impatto positivo dello spagnolo nella rosa giallorossa dal suo arrivo a gennaio. L’accordo con i tedeschi prevede che i giallorossi possano acquistare a titolo definitivo il laterale per 5 milioni di euro. La scadenza per usufruire della clausola di acquisto scadrà domani, ma nonostante la squadra sia in Australia, la conferma dell’ex Galatasaray sembra ormai certa. Il primo a spendersi a favore di Angeliñö è stato proprio il tecnico De Rossi, che ne ha chiesto la permanenza dopo averlo utilizzato parecchio nella seconda parte della stagione appena conclusa. Il numero sessantanove giallorosso col passare delle settimane ha scavalcato.

Proprio sulle corsie esterne il lavoro di Ghisolfi sarà più massiccio, intervenendo in maniera pesante sulla corsia di destra, dove potrebbe rimanere il solo Celik come alternativa di un titolare da scegliere. Un vero e proprio cambio di passo quello che DDR e il nuovo dirigente francese daranno a un reparto troppo spesso sotto le aspettative negli ultimi anni. Perché l’obiettivo, dichiarato dall’allenatore, è quello di tornare a vincere trofei, per questo il suo percorso deve necessariamente nascere da una costruzione mirata della rosa. Un lavoro lungo e fatto di investimenti ma che deve necessariamente cominciare da subito.