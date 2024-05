Almeno 3 dubbi in difesa. Dybala è insostituibile

Daniele De Rossi si prenderà qualche altra ora di tempo per sciogliere gli ultimi dubbi. [...] Infortuni post Europa non ce ne sono, ma qualche problemino e un po' di stanchezza sì. Ecco allora che la difesa è pronta a cambiare almeno tre, se non addirittura tutti, calciatori che hanno giocato col Leverkusen.

Per questo dentro Celik e Angelino sulle fasce e Ndicka per Smalling. Mancini stringerà i denti, così come Pellegrini in mezzo al campo. Davanti ancora Dybala perché "finché sta in piedi, per me gioca", ha sottolineato ieri De Rossi. [...] Il modulo, poi, sarà lo stesso di sempre: il 4-3-3 che ha rivitalizzato la Roma sotto la cura DDR.

(Tuttosport)