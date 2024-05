Alessio la rovescia, in finale va la Roma

Il derby più importante, quello che vale la finale scudetto con il Sassuolo. Nella serata che consacra il talento dei ragazzi terribili di Guidi, alcuni (Pagano, Pisilli e Cherubini) apparsi 'fuori categoria', i giallorossi vanno sotto due volte ma dimostrano dì averne di più. E dire che è la Lazio a partire molto meglio: la formazione di Sanderra comincia come se la partita dovesse durare un quarto dora. Dopo meno di dieci minuti Marin si è già visto passare tre volte: due volte salvato dal legno, mentre al primo angolo del match è battuto sul secondo palo dall'inserimento di Kone su spizzata dì D'Agostini. La Roma si iscrive in partita in ritardo solo quando si accendono Pagano e Cherubini, pareggia il conto dei legni nella stessa azione alla mezz'ora, prima staffilata di Pisilli (palo), poi tentativo di tap-in a botta sicura di Alessio (traversa) e al 35' trova il pari: conclusione di Pisilli e risposta di Magro, sul rimpallo pert la palla carambola sul fianco dì Golic ed è gol. (...) L'equilibrio viene rotto a metà ripresa da un gesto che vale tutta la serata del Viola Park. Pisilli (ancora lui) scodella un lob in area, il resto lo fa con stile Alessio: il centravanti in prestito dal Vicenza colpisce il pallone vagante con una rovesciata che squarcia la gara. È il gancio del ko per i biancocelesti che, rimontati in due circostanze, non ne hanno più e rischiano di capitolare in un finale caratterizzato dalle consuete tensioni da incrocio capitolino. (...)

(corsport)