Addio Schnellinger. Nel 1970 tra gli eroi di Italia-Germania

Anche se provò a pugnalarci nella partita del secolo, Italia-Germania quattroatrè, era il tedesco più italiano che ci fosse, Karl Heinz Schnellinger, scomparso ieri all'età di 85 anni. Fu difensore esterno eclettico, e gloria della nazionale tedesca, con cui giocò la finale mondiale del 1966 e la celebre semifinale di Messico 1970 contro gli azzurri; e simbolo del Milan, con cui vinse uno scudetto e la Coppa Campioni 1969 con Rivera-Prati-Sormani, oltre all'Intercontinentale.

Ma sollevò anche due Coppe delle Coppe coi rossoneri e quattro Coppe Italia, di cui una con la Roma '63-'64: fu in giallorosso (e al Mantova) che iniziò la sua avventura in Italia. [...] Di un'intera carriera è ovvio che la sua impresa più celebre sia il gol dell'1-1, oltre il 90', in Italia-Germania del 1970, che portò la sfida ai supplementari consegnandola alla leggenda, e alla vittoria azzurra col 4-3 di Rivera, compagno di squadra di Schnellinger nel Milan. [...]

(Il Messaggero)