Abraham via: c'è il Leicester. David in pole

LEGGO (F. BALZANI) - "I Friedkin non vendono, è un investimento a lungo termine. Vogliono portare la Roma ai vertici del calcio". A chiarire le intenzioni è stata ieri la Ceo Souloukou. La rifondazione parte in queste settimane con un mercato di rivoluzione. Ghisolfi sta studiando soluzioni per l’attacco. Azmoun è vicino al Siviglia, Solbakken piace al Malmo, per Abraham interesse del Leicester. L’inglese è valutato 28 milioni. In entrata il piano A resta David, quello meno dispendioso Kalimuendo. Resta stabile l’interesse per Pavlidis, senza perdere di vista la situazione Lukaku.