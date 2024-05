Abraham libera la Roma

La Roma sta cercando una nuova casa per Tammy Abraham. E' lui il primo giocatore che il ds Ghisolfi conta di vendere per concepire la rivoluzione dell'attacco. [...] Dove può andare Abraham? Nella sua Inghilterra, probabilmente, dove l'ingaggio è alla portata di tanti club e dove la sua popolarità non è stata offuscata da un paio di stagioni infelici. [...] Bisogna ricordare tuttavia che la Roma deve ancora pagare due rate impegnative al Chelsea, secondo gli accordi stipulati nel 2021: ballano ancora circa 20 milioni. [...] Già davanti a un'offerta di 22-25 la Roma è pronta a trattare, perché contabilizzerebbe una piccola plusvalenza [...] e perché risparmierebbe gli ultimi due anni di contratto sistemando il debito con il Chelsea.

A quel punto Ghisolfi riprenderebbe i contatti con l'entourage di Jonathan David, il centravanti canadese che ha già annunciato di non voler rinnovare il contratto con il Lilla in scadenza 2025. [...] E se non fosse possibile arrivare a David, o a un altro grande centravanti, la Roma aggiusterebbe la strategia. E magari investirebbe il grosso del gruzzolo su un attaccante esterno (tipo Chiesa, tanto per non fare nomi) che migliori la velocità e l'imprevedibilità della manovra offensiva. [...]

(corsport)