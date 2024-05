A Empoli sarà Abraham il centravanti

Senza Lukaku e Paredes, che concluderanno da squalificati il campionato, ma probabilmente con Dybala, che a questo punto non deve più preservarsi per la Coppa America e quindi potrà giocare senza pensieri l'ultima stagionale con la Roma. De Rossi vuole assemblare una squadra sufficientemente competitiva in vista della trasferta di Empoli, anche se il sesto posto è al sicuro. [...]

Al posto di Lukaku giocherà Abraham, che deve dimostrare sul campo di meritare la conferma per la prossima stagione mentre in mezzo al campo toccherà ancora a Bove, con Cristante spostato davanti alla difesa. Da valutare le condizioni di Mancini, che con il Genoa è entrato solo nel finale per i soliti acciacchi.

