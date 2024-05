30 anni senza "Ago". De Rossi: "Un esempio per ogni giallorosso"

"L'anniversario della morte di Ago è sempre triste per ogni romanista. Io ero molto piccolo e non l'ho vissuto, ma dai racconti di mio padre e dei miei amici più vecchi comprendo quanto sia forte il legame cona la Roma". [...] Da capitano a capitano, da bandiera a bandiera: Daniele De Rossi, da Perth, dove domani alle ore 13 (le 19 in Australia) la Roma affronterà il Milan in amichevole, ricorda Agostino Di Bartolomei. [...] Trent'anni fa il capitano del secondo scudetto si tolse la vita con un colpo di pistola a San Marco, in provincia di Salerno, e come ogni anno in prossimità del 30 maggio si moltiplicano le iniziative in suo ricordo, come il torneo giovanile che si è svolto due giorni fa a Trigoria sul campo intitolato ad Agostino, giunto alla sesta edizione.

Quest'anno, in una ricorrenza così importante, il figlio Luca ha voluto fare un annuncio: nascerà un'associazione che porterà il nome di Di Bartolomei e che si occuperà di "portare avanti l'eredità dei suoi valori". [...] Di Bartolomei, ieri, è stato ricordato anche a Castellabate, dove una delegazione della Salernitana ha fatto visita alla cappella dove riposa Agostino. [...] "Ringrazio tutti coloro che hanno amato e continuano ad amare Agostino - il saluto di sua moglie Marisa - Per me lui non è lì, ma è ancora in ritiro con il mister Liedholm a parlare di arte, di bellezza e dell'enorme rispetto e amore per i tifosi delle sue amatissime squadre".

