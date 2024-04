Zielinski ko. Calzona: “Mi aspetto la reazione”

“Non vedo la voglia di evitare di prendere gol”. Le parole di Ciccio Calzona risuonano ancora forti nell’immediata vigilia del match con la Roma. L’allenatore è stato molto duro venerdì nel commentare l’attuale situazione del Napoli, scivolato all’ottavo posto in classifica e in ritiro per volontà della società, ultimo tentativo di evitare la caduta libera nelle ultime cinque partite di campionato. [...] La qualificazione in Champions è ormai scivolata via, ma il club di De Laurentiis non vorrebbe mancare l’Europa dopo 14 anni consecutivi. L’Europa League è alla portata, a patto che arrivi una reazione contro la Roma di De Rossi. Calzona ha perso Zielinski per una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra: al suo posto Cajuste è favorito su Traorè.

(Il Messaggero)