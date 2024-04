Video hot: interrogatori dei testimoni in Procura

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Oggi andrà in scena un ulteriore atto della vicenda legata al video intimo di una dipendente della Roma che ha portato al licenziamento della diretta interessata e il suo compagno, anche lui impiegato del club per "fatti contrari al codice etico della società e alla luce delle mansioni svolte da entrambi che richiedevano un coordinamento diretto con i minorenni".

Nella sede della Procura Federale in via Campania nel primo pomeriggio verranno infatti ascoltati alcuni calciatori del Settore Giovanile per determinare le modalità di acquisizione e diffusione del filmato incriminato - da non escludere tuttavia ulteriori deposizioni nei prossimi giorni. Ennesima testimonianza necessaria al procuratore Giuseppe Chinè per ricostruire gli avvenimento dello scorso novembre. Dopo l'udienza ai diretti interessati è toccato prima all'avvocato Lorenzo Vitali, autore della lettera di licenziamento - in cui si parlava di "incompatibilità ambientale" - e poi a Vito Scala, Club Manager giallorosso, entrambi accompagnati dal legale della Roma Antonio Conte.