Via il fantasma di Mourinho. Ora è De Rossi il vero gladiatore

Sono in tanti a chiedersi cosa frulli nella testa dei due texani più taciturni della storia. Nel caso di Daniele De Rossi è fin troppo facile indovinarlo, alla faccia delle allegre comari che continuano a rosolare il finto dilemma del rinnovo o meno del contratto. [...] Non sono tanto i risultati, a dir poco impensabili: 8 vittorie, 2 pari, il solo ko con l'Inter, peraltro messa sotto per un tempo come nessuno ha fatto quest'anno in Italia. Il vero miracolo è un altro. [...] Nel poco tempo a disposizione ha scongiurato il disastro. Il malumore per la cacciata di Mou, agitato a dovere, stava già montando in rabbia, rivolta, contestazione. [...]

Daniele ha subito marcato la differenza con chi lo precedeva. Non ha nemmeno tentato un'emulazione. [...] De Rossi non ha esitato a dichiararsi lui il beneficiato, il fortunato. Era la Roma il dono piovuto dal cielo. [...] La squadra lo ha avvertito come uno di loro, riconoscendogli la personalità e le competenze per essere sopra di loro. Da Mou a De Rossi si è persa l'odiosa sensazione che la tua vita calcistica dipendeva dagli umori del Leader, che il tuo status di calciatore viveva di luce riflessa. [...] Nella giornata del derby De Rossi capisce che quella squadra stava lottando così per sé, per la gente, ma soprattutto per lui, per regalargli l'orgasmo che meritava. [...] Non c'è uomo più felice di chi riconosce nell'impresa dei suoi una dedica a chi li guida. [...]

(gasport)