Un capolavoro lungo tre mesi

[...] Se la Roma da quel 14 gennaio ad oggi ha subito una trasformazione netta, bisogna necessariamente attribuire il merito a Daniele De Rossi, che ha saputo rigenerare un gruppo che si era sgonfiato. La Roma in questi tre mesi scarsi ha avuto un'impennata e oggi è un piccolo capolavoro. [...] Questa squadre nelle undici derossiane partite di campionato (26 punti, frutto di 8 vittorie, due pareggi e una sconfitta) e nelle cinque di Europa League l'abbiamo vista sempre diversa, tra alti (tanti) e bassi (pochi). De Rossi ha avuto il coraggio di cambiare immediatamente, di provare da subito qualcosa di diverso, al contrario di quel che succede in casi di cambio allenatore. [...]

De Rossi ha ricominciato dai quattro dietro, guadagnando un centrale e responsabilizzando gli esterni, facendoli ruotare quasi scientificamente, da Angelino a Spina, fino a Celik. [...] Ora sta subendo una nuova trasformazione: pur non rinunciando a giocare, la squadra incassa meno reti. Un po' per la bravura del portiere, lanciato già da Mou a San Siro in quel Milan-Roma di gennaio e poi confermato da DDR. [...] De Rossi, per ciò che ha fatto, si è meritato la conferma. La palla passa alla proprietà.

(Il Messaggero)