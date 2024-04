Un Bayer d’acciaio. Xabi Alonso mai ko avverte la Roma con un’altra rimonta

La buona notizia per la Roma è che il Leverkusen non vince più: terzo pareggio consecutivo. Se continua il trend nelle semifinali di Europa League almeno si arriverà ai rigori. La brutta notizia è che pur avendo già vinto il campionato, i rivali dei giallorossi giovedì prossimo all’Olimpico non lasciano niente. Anche se sono sotto 2-0, riescono a risalire. L’ultimo test prima del viaggio in Italiamette in risalto una squadra che arriverà con la fama degli invincibili e la mentalità d’acciaio costruita con autostima e carattere. Due dati per confermare cosa attende Daniele De Rossi: 15 gol segnati dopo il 90′ sui 29 in totale realizzati a partire dal minuto 80. Irriducibili. Scaramantici e fattucchiere sono già all’erta: prima o poi perderà anche Xabi Alonso? E se per la legge dei grandi numeri – 46 gare senza ko – succedesse proprio all’Olimpico?

(Gasport)