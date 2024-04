UDINESE-ROMA, le probabili formazioni dei quotidiani: diversi ballottaggi in difesa, davanti Dybala ed El Shaarawy a supporto di Azmoun

Diciotto minuti più recupero: questo il minutaggio rimanente per la Roma di Daniele De Rossi per vincere la partita contro l'Udinese e prendersi tre punti vitali in chiave Champions League. In campo ci saranno alcuni cambi, forzati e non. Assenti Lukaku e Ndicka mentre Huijsen e Aouar non potranno giocare in quanto già sostituiti prima della sospensione. In porta confermatissimo Svilar, in difesa ballottaggio a destra Celik/Karsdorp/Kristensen e al centro con Llorente che potrebbe sostituire uno tra Mancini e Smalling. Spinazzola confermato a sinistra, così come il centrocampo titolare Cristante, Paredes e Pellegrini, mentre davanti insieme a Dybala ed El Shaarawy ci sarà Azmoun, favorito su Abraham. Calcio d'inizio alle ore 20.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO - Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Smalling, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Azmoun, Abraham.