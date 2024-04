UDINESE-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani: chance per Baldanzi e Aouar. Zalewski verso una maglia da titolare

Alle 18:00 di oggi la Roma di mister Daniele De Rossi scenderà in campo in casa dell'Udinese. Sarebbe fondamentale per la classifica, anche in virtù del pareggio maturato ieri sera fra Bologna e Monza, portare a casa i tre punti anche oggi. Diversi dubbi di formazione per l'allenatore giallorosso, fra diffidati e giocatori acciaccati potrebbero essere diversi i giocatori a beneficiare di un turno di stop. Davanti Dybala è insidiato da Baldanzi ed El Shaarawy da Zalewski, mentre a centrocampo scalpitano Bove e Aouar. Per quanto riguarda i terzini, i favoriti assoluti sono Karsdorp e Angelino.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, Zalewski.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Karsdorp, Smalling, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, Zalewski.

IL MESSAGGERO - Svilar; Karsdorp, Llorente, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, Zalewski.

IL TEMPO - Svilar; Karsdorp, Llorente, Ndicka, Angeliño; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Zalewski.

TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, Zalewski.

IL ROMANISTA - Svilar: Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.