Udinese-Roma il 25 aprile: oggi diventerà ufficiale

Sarà tutto ufficializzato in giornata: Udinese- Roma, gara sospesa domenica scorsa al 27′ della ripresa a causa del malore occorso a Evan Ndicka, verrà recuperata il 25 aprile, anche se è una data che piace poco alla Roma visto che si va ad incastrare tra due impegni dall’alto coefficiente di difficolta, ossia quelli contro il Bologna e il Napoli. Ma non è possibile diversamente: tra l’altro, con la qualificazione dei giallorossi alle semifinali di Europa League, non esistono alternative fattibili. La data del 25 aprile indicata dalla Lega Serie A scaturisce, impegni delle due squadre a parte, soprattutto per rispettare l’articolo 30 del suo Statuto-Regolamento. Che prevede che le partite sospese vadano recuperate nella prima data utile entro i successivi 15 giorni. [...]

(Gasport)