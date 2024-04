Udinese-Roma, 17' più recupero: si riparte da 1-1

Venti minuti o poco più. Tanto è rimasto da giocare di Udinese-Roma, sospesa lo scorso 14 aprile al 73' dopo il malore accusato da Evan Ndicka. [...] Si ripartirà dall'1-1 ma con regole diverse, così come sarà differente anche il modo di preparare la partita. [...] In palio ci sono obiettivi diversi, ma ugualmente importanti: la Champions per i giallorossi, la lotta salvezza dall'altra parte. Una resa dei conti "normata" dall'articolo 30 dello Statuto-regolamento della Lega di A che sancisce chi può o non può giocare.

"Possono essere schierati tutti i calciatori - si legge - che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta". [...] Non possono rientrare i calciatori espulsi (non ce n'erano), quelli squalificati per la giornata del recupero o chi è stato già sostituito. Out quindi Kingsley Ehizibue e Hassane Kamara per l'Udinese, [...] Dean Huijsen e Houssem Aouar per la Roma. [...] L'idea è quella di schierare tutta la qualità a disposizione per venti minuti: che possono valere tre punti e un altro passo verso la Champions League del prossimo anno.

(Tuttosport)