Totti in tribunale: "Tradito più volte"

Totti e Ilary, ancora una volta, al centro del gossip per un nuovo colpo di scena nel divorzio "più chiacchierato" degli ultimi tempi. [...] Il 19 aprile è fissata l'udienza per porre fine all'ormai famosa questione dei Rolex e stabilire chi sia il proprietario degli orologi il cui valore stimato oscilla tra i 400 mila e gli 800 mila euro. Il 31 maggio, invece, è il giorno in cui si parlerà in aula del divorzio per decidere chi dei due sia colpevole della fine del matrimonio. [...]

Stando a quanto riferito dal settimanale Gente, che cita fonti vicine al Capitano, Totti ritiene di avere alcune prove che possano dimostrare almeno un'altra relazione extraconiugale di Ilary Blasi. [...] Nel frattempo è partita la caccia al presunto amante misterioso. Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni che dovranno essere verificate e confermate nelle sedi opportune.

(Il Messaggero)