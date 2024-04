Torna N'Dicka. Giallorossi ospiti a Monza

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo le fatiche di Europa League la Roma dovrà concentrarsi immediatamente sul campionato in vista della gara di domenica contro l'Udinese. Nel match di San Siro i giallorossi hanno speso tantissime energie ma De Rossi potrà contare nuovamente su N'Dicka, ieri squalificato. Sarà necessariamente della partita invece Bryan Cristante che con il cartellino giallo rimediato nel secondo tempo con il Milan salterà la gara di ritorno.

La squadra di Daniele De Rossi vista la trasferta al Bluenergy Stadium, ha infatti deciso di rimanere nel Nord Italia e in particolare in Lombardia, dove dividerà il centro sportivo con il Monza per i pochi allenamenti a disposizione per preparare la 32° giornata di campionato. In casa Udinese doppio forfait: gli esami strumentali svolti da Lovric e Thauvin hanno infatti evidenziato per entrambi una lesione muscolare al flessore - coscia destra per il centrocampista, sinistra invece per il francese - e al loro posto si scaldano rispettivamente Pereyra e uno tra Zemura e Payero.