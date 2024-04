Torna Cristante, Abraham titolare. Angeliño c'è

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Torna Cristante a centrocampo, Abraham dal primo minuto dopo Budapest. Dopo la vittoria convincente con il Milan in Europa League De Rossi si approccia allo scontro diretto per la Champions con il Bologna con qualche sostituzione rispetto agli undici scesi in campo con i rossoneri. Davanti ai 60mila dell'Olimpico ci sarà Svilar tra i pali, mentre sulle fasce ci sarà un solo cambiamento: a destra ancora spazio per Celik, mentre sul lato opposto Angelino lascerà riposare uno stremato Spinazzola. Llorente andrà invece a comporre la coppia di centrali con Mancini. Scontata la squalifica in Coppa tornerà titolare Cristante, che completerà il centrocampo insieme a Paredes e Pellegrini. In attacco il tecnico giallorosso chiederà un ulteriore sforzo a El Shaarawy. Oltre al «Faraone» ci sarà Dybala, alla ricerca di un nuovo record. Non ci sarà Lukaku, come anticipato da De Rossi in conferenza stampa: a guidare le offensive della Roma uno tra Azmoun e Abraham, con l'inglese inizialmente farlare che manca aliada finale di Budapest. Intanto il Bayer ha pareggiato 1-1 al 98' contro il Borussia Dortmund salvando la sua imbattibilità (gol di Stanisic).