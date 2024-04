Tifosi con i Friedkin e contro la Lega, Casini chiude i social

Complimenti ai Friedkin perché "finalmente la Roma si è fatta sentire", ma anche una marea di insulti che hanno costretto Casini, il presidente della Lega Serie A, a chiudere i commenti sui social. La gioia per la qualificazione in semifinale di Europa League non ha placato la protesta dei tifosi per la decisione della Lega di fissare al 25 il recupero di Udinese-Roma. Casini è stato preso di mira dopo il comunicato di protesta del club giallorosso, furioso perché il match con i friulani impedisce l'anticipo di Napoli-Roma (in programma domenica 28 alle 18), togliendo quindi ai giallorossi un giorno per preparare la sfida con il Bayer Leverkusen.

Pollice alto dei tifosi per la famiglia Friedkin, che hanno reagito con un duro comunicato nel quale hanno fatto presente come la Roma sia stata fondamentale per guadagnare attraverso il ranking il quinto posto per le italiane nella prossima Champions. La Lega si è difesa citando il regolamento, che vuole i recuperi entro 15 giorni. Dal 6 agosto 2020, in quattro stagioni targate Friedkin, la Roma conta 59 partite internazionali, tra cui due finali consecutive. La gestione Pallotta si fermò a 58 match europei, mentre il record appartiene alla famiglia Sensi con 132 gare tra il 1993 e il 2011.

(corsera)