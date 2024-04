Tennis, Internazionali BNL d'Italia: chiesta a Sinner la disponibilità per un'esibizione con Dybala

Dal 6 al 19 maggio andranno in scena al Foro Italico gli Internazionali BNL d'Italia e tra i protagonisti dell'evento tennistico ci sarà sicuramente Jannik Sinner. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il numero due del mondo parteciperà ad alcuni eventi legati agli sponsor e gli è stata chiesta la disponibilità anche per un'esibizione con Paulo Dybala al Foro Italico o in un'area monumentale della città. Al momento però non è ancora arrivata una risposta ufficiale da parte di Sinner.

(gasport)