Tempi da lupi: “Roma, avanti contro tutti”

Leggi Bologna ma il pensiero è ancora a Udine. Perché se è vero che nel pomeriggio si capirà molto della corsa-Champions, le ultime 48 ore - tra Udinese-Roma e le riflessioni a voce alta del presidente Lotito - sono state troppo travagliate per non tornarci. De Rossi, quindi, lo fa suo malgrado: "La Lega ha sempre aiutato le squadre che giocano in Europa, stavolta si è creato un precedente particolare che a mia memoria è la prima volta che accade. Mi dispiace che il presidente Casini non abbia ascoltato le nostre richieste, legittime e sacrosante. Ma non voglio neanche che si crei quello che chiamo effetto Florida, quando alcune parole se ripetute sempre ti restano in testa e diventano devastanti. Se ripetiamo sempre che siamo stanchi alla fine ci crederemo. Quindi mettiamo un punto e andiamo avanti". [...] Stasera c'è il Bologna, la Roma non avrà Lukaku, ma c'è Abraham in rampa di lancio: "Ha un potenziale enorme, lavorandoci su può diventare devastante come Romelu". Per l’esperimento Dybala falso nueve invece bisognerà attendere: "Mi piacerebbe, ma per giocare con lui devi avere giocatori esplosivi e di profondità sulle fasce e a centrocampo".

(Il Messaggero)