Tammy esulta: «Sognavo il gol. Ora la finale»

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un anno lungo, lunghissimo e duro. Ma ora la definitiva uscita dal tunnel è finalmente arrivata. Abraham regala un punto alla Roma con la zuccata nel finale di partita e dal punto di vista personale ritrova la via del gol, che mancava dal 29 aprile 2023 (a segno nel match contro il Milan). «Ho sognato questo momento dall'inizio della stagione. Ho avuto un infortunio grave, per fortuna oggi la palla è entrata dentro. Nonostante sia soltanto un pareggio posso festeggiare con la squadra e la famiglia», la reazione del centravanti inglese, che spera di scrollarsi di dosso del tutto i fantasmi del lungo infortunio al ginocchio che non gli ha permesso dì giocare per più di metà di stagione. Ma ora non c'è tempo di festeggiare per il bel momento persona-le, con la testa che è già alla semifinale con il Bayer Leverkusen: «Vogliamo arrivare in finale, sarà una bella partita. Hanno fatto un lavoro pazzesco e merita rispetto„ ma vogliamo essere noi - assicura Abraham - ad arrivare in finale». Il guanto di sfida è lanciato.