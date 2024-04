Tammy, il rientro più bello: "Non vedevo l'ora"

Trecentosette giorni dopo torna Abraham e De Rossi non poteva scegliere partita migliore per il suo rientro in campo. Il derby ha messo fine ufficialmente fine all'infortunio al legamento crociato subito contro lo Spezia. Sono stati mesi durissimi per l'attaccante, ma ora tornerà a essere utilissimo sia per far rifiatare Lukaku sia per giocare al fianco del belga. Ovviamente Abraham non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma De Rossi vuole inserirlo gradualmente: "Sono stati mesi lunghi, non vedevo l'ora di tornare. Voglio aiutare la squadra in questo finale di stagione".

(Il Messaggero)