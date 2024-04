Tammy, 365 giorni dopo una rete per ricominciare: “La sognavo, ora il Bayer”

Ha segnato un gol pesantissimo che lascia accesa la speranza della Roma di accedere alla Champions attraverso il campionato. Dopo aver appoggiato di testa la palla in rete al Maradona, era sicuro che la sua posizione fosse regolare. Poi a certificarlo è stato il fuorigioco semiautomatico che in grafica ha ricostruito la linea e dato ragione a Tammy, Dall'ultima rete è trascorso un anno (Roma-Milan del 29 aprile 2023), una vita in cui in mezzo c'è stata la delusione per la finale persa di Europa League e l'infortunio al legamento crociato subito negli ultimi minuti dell'ultima partita di campionato. "Ho sognato questo momento dall'inizio della stagione. Nonostante sia solo un pareggio, ho un motivo per festeggiare con i compagni e la mia famiglia". (...) De Rossi gli sta dando minuti utili a ritrovare il ritmo partita e il senso del gol, consapevole che il prossimo anno sarà un elemento decisivo nel reparto offensivo. Al momento, infatti, appare complicato trattenere Lukaku per una questione economica (il Chelsea vuol cederlo a titolo definitivo) ed è molto difficile piazzare Tammy sul mercato dopo uno stop così lungo. Abraham sarà un attaccante su cui puntare la prossima stagione. Il presente, però, dice che da oggi comincia un periodo decisivo tra Coppa e campionato: "Ci piacciono le sfide, soprattutto a me. Al Bayer Leverkusen dobbiamo portargli rispetto, hanno fatto una grande stagione ma vogliamo arrivare in finale", ha detto l'inglese. E il ritorno al gol è uno stimolo in più per raggiungere l'obiettivo.

(Il Messaggero)