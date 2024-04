Svolta per Capitan Futuro. De Rossi è mister presente

Daniele De Rossi calciatore ci ha messo un'infinità a ereditare la fascia da Francesco Totti, restando per anni e anni Capitan Futuro. Daniele De Rossi allenatore ci ha messo tre mesi per convincere la famiglia Friedkin e diventare Mister Presente. Con il solito metodo — sorpresa, come avvenuto per ingaggio e licenziamento di José Mourinho e per le posizioni apicali prima di Tiago Pinto e poi di Lina Souloukou — Dan e Ryan Friedkin hanno fatto uscire un comunicato ufficiale poche ore prima della sfida di Europa League contro il Milan. [...] Il contratto dovrebbe essere di due anni con opzione per il terzo e avrà sicuramente una congrua parte nssa e una parte legata ai risultati. Una formula che De Rossi aveva già accettato nel firmare a gennaio per una cifra inferiore a 500 mila euro, con un ricco bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League e senza inserire clausole di rinnovo automatico. Aveva, insomma, scommesso su se stesso, con la data di scadenza giugno 2024. Da calciatore e da allenatore non gli è mai mancato il coraggio, come dimostrò anche in Nazionale tirando uno dei rigori della finale 2006.

(Corsera)