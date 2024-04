Svilar non prende gol da 381 minuti

Tre parate decisive su Reijnders, poi una traversa di Giroud che gli ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo. Del resto la fortuna aiuta gli audaci, e Mile Svilar è stato sicuramente tra i migliori di questi primi mesi sotto la gestione De Rossi. [...] La sua prima partita da titolare in questo campionato è arrivata proprio contro la squadra di Pioli, nell'ultima sfida di Mourinho sulla panchina della Roma.

Poi, dopo quattro partite in panchina, De Rossi lo ha promosso e da quel momento non lo ha più tolto dal campo. Svilar ha risposto presente in ogni partita, tra campionato ed Europa League, e anche ieri è stato perfetto tra parate, respinte e uscite alte e basse. [...] Tra campionato ed Europa League Svilar non prende gol da quattro partite, esattamente da 381 minuti con tre vittorie e un pareggio. Numeri importanti, che sicuramente daranno ancora più fiducia al giocatore per il prosieguo della stagione.

(corsport)