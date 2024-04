Strategie di coppa, Bove pronto: sarà una Roma di sacrificio. E se Lukaku...

Passata la grande paura, la Roma è tornata a lavorare pensando soprattutto al Milan. C'è da difendere il gol di Mancini, ma c'è anche da limitare Leao ed Hernandez, la catena che preoccupa Daniele De Rossi. [...] Da quella parte stavolta mancherà Cristante, causa squalifica. Ed allora De Rossi manderà dentro Edoardo Bove, tenuto a riposo a Udine proprio in vista della sfida di ritorno dei quarti di Europa League. [...]

La Roma ovviamente non rinuncerà a giocare - sarebbe un suicidio, consegnandosi agli avversari - ma ci saranno momenti in cui dovrà abbassarsi o non riuscirà a palleggiare come vorrebbe. E allora sarà importante anche alzare la palla, saltare le prime due linee di pressione avversaria, cercando l'appoggio di Lukaku. [...] Romelu dovrà essere bravo a far uscire la squadra, a farla respirare, a tenere palla e giocare di sponda. [...] Già, perché come all'andata Dybala sarà libero da compiti tattici, potrà giocare un po' mezzala e un po' trequartista, andandosi a cercare la posizione di massima efficacia. [...] Sacrificio e talento, per centrare la semifinale.

(gasport)