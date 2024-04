Staffetta in vista, Abraham chiede spazio. Pellegrini, Spinazzola e Mancini in dubbio

È il momento delle scelte. Lo ha detto Daniele De Rossi che vuole preservare chi è uscito acciaccato da San Siro in vista del ritorno all’Olimpico contro il Milan, giovedì prossimo. Quello che ha in mente con l’Udinese è un turnover light, al massimo tre o quattro cambi per non forzare troppo la mano con quei calciatori che sono al limite tra cui Mancini e Pellegrini. [...] Ecco perché la coppia di centrali potrebbe essere composta da Llorente e Ndicka. [...] Dubbi anche sulla fascia destra dove Celik è attualmente il preferito, ma potrebbe riposare. Ballottaggio tra Kristensen e Karsdorp che però nelle ultime uscite è apparso impreciso. A sinistra comincerà Angeliño scelto come esterno sinistro di campionato. Si sta alternando con Spinazzola e i risultati sono convincenti. A centrocampo, Pellegrini dovrebbe cedere il posto ad Aouar. Il capitano non sta benissimo e c’è il rischio che possa infortunarsi più seriamente, ecco perché De Rossi sta valutando di salvaguardarlo. Infine, Dybala in attacco può alternarsi con Baldanzi, ma anche con Abraham. [...] Se sta bene, De Rossi non ci penserà due volte a schierarlo titolare. Confermato Lukaku, El Shaarawy è insidiato da Zalewski. A proposito di Tammy [...] non è nei piani alternarlo a Lukaku, in caso possono giocare insieme come è accaduto a Milano per una decina di minuti e nel derby. Prove che il tecnico sta facendo e che sono propedeutiche a far riposare la Joya. O a regalargli quantomeno una staffetta.

(Il Messaggero)